Набоков о межсезонье после Кубка Гагарина-2024: «Не успел восстановиться – давал много интервью, ездил на шоу. Отдавал много энергии, а взамен ничего не получал»

Илья Набоков прокомментировал рост популярности после Кубка Гагарина-2024.

Тогда «Металлург» взял трофей, а Набоков стал самым ценным игроком плей-офф.

– Прошлое лето было связано с Кубком Гагарина, нынешнее – с вылетом в первом раунде плей-офф. Межсезонье сильно отличалось?

– Да, лето получилось разным. После чемпионства времени на отдых было меньше – давал много интервью, ездил на разные шоу. Не успел толком восстановиться, залечить травмы. Сезон вышел скомканным.

А после прошлого сезона времени на отдых было больше – и физически, и ментально. Уже в мае начал тренироваться и готовиться к новому сезону.

– После свалившейся популярности, шоу, интервью было трудно оставаться на земле?

– Тяжело в том плане, что отдавал много энергии, а взамен ничего не получал. Интервью и шоу – это нормально, но в меру. Когда их слишком много, начинаешь распыляться. Сейчас стараюсь сосредоточиться на хоккее.

– Энергообмен, о котором говоришь, не мешает тому же Егору Яковлеву появляться на разных проектах.

– Егор постарше, он знает, сколько нужно общаться с прессой. А на меня все это свалилось в молодом возрасте, я не понимал, как правильно нужно делать. Плюс выиграли кубок, получил индивидуальные награды, много внимания.

Казалось, все идет отлично. А потом понимаешь, что что-то было лишним, – сказал вратарь «Металлурга» Илья Набоков.

Набоков о решении остаться в «Металлурге»: «Не хочется пару сезонов играть в АХЛ. Лучше развиваться в КХЛ – лига сильнее, больше мастеровитых игроков»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
