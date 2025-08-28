Михаил Воробьев заявил, что СКА хочет взять Кубок Гагарина в следующем сезоне.

В прошлом сезоне армейцы выбыли в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии московскому «Динамо» (2-4).

«Цель на предстоящий сезон – Кубок Гагарина. Все будет зависеть от того, как мы выполним тренерские установки. Если будем делать так, как хотят тренеры, у нас все получится.

Основной конкурент за победу – только мы сами. Знаю, что другие команды усиливаются, но мы смотрим только на себя и отталкиваемся от нашей игры», – сказал форвард СКА Михаил Воробьев .

