Сушинский о перспективах СКА: «В плей‑офф должны попадать. Кубок Гагарина? Вряд ли»
Максим Сушинский не верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина в следующем сезоне.
– Многие скептики говорили, что СКА в этом сезоне будет бороться за плей‑офф и, возможно, даже не примет участия в играх на вылет. После подписаний Гримальди, Голдобина и Мерфи петербургский клуб можно назвать железобетонным участником плей‑офф?
– Думаю, что в плей‑офф СКА точно должен попадать. В этом я уверен.
Способна ли команда в первый год после перестройки замахнуться на Кубок Гагарина? Вряд ли, – сказал бывший хоккеист СКА Максим Сушинский.
Василий Каменев о СКА: «О Кубке Гагарина даже не говорил бы – сделаны большие перестановки. В плей-офф должны однозначно попадать, у других команд большие усиления»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
