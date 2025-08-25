Сушинский о перспективах СКА: «В плей‑офф должны попадать. Кубок Гагарина? Вряд ли»

Максим Сушинский не верит, что СКА выиграет Кубок Гагарина в следующем сезоне.

– Многие скептики говорили, что СКА в этом сезоне будет бороться за плей‑офф и, возможно, даже не примет участия в играх на вылет. После подписаний Гримальди, Голдобина и Мерфи петербургский клуб можно назвать железобетонным участником плей‑офф?

– Думаю, что в плей‑офф СКА точно должен попадать. В этом я уверен.

Способна ли команда в первый год после перестройки замахнуться на Кубок Гагарина? Вряд ли, – сказал бывший хоккеист СКА Максим Сушинский .

Василий Каменев о СКА: «О Кубке Гагарина даже не говорил бы – сделаны большие перестановки. В плей-офф должны однозначно попадать, у других команд большие усиления»