Михаил Воробьев о Ларионове в СКА: «Особенность его стиля – мысль быстрее всего. Очень интересно и познавательно, много нового узнаю для себя»
Михаил Воробьев высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.
Тренер возглавил команду в межсезонье.
«Отличия методик Ларионова и Ротенберга? Не хочу сравнивать. Особенность стиля Ларионова – мысль быстрее всего. Появились новые упражнения, у него новое видение игры.
Очень интересно и познавательно, много нового узнаю для себя», – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
