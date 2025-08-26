Михаил Воробьев о Ларионове в СКА: «Особенность его стиля – мысль быстрее всего. Очень интересно и познавательно, много нового узнаю для себя»

Михаил Воробьев высказался о работе с тренером СКА Игорем Ларионовым.

Тренер возглавил команду в межсезонье.

«Отличия методик Ларионова и Ротенберга? Не хочу сравнивать. Особенность стиля Ларионова – мысль быстрее всего. Появились новые упражнения, у него новое видение игры.

Очень интересно и познавательно, много нового узнаю для себя», – сказал нападающий СКА Михаил Воробьев.