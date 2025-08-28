Зыков о СКА: «Задачи самые высокие, стараемся быть лучше и продуктивнее. Мастеровитые новички будут делать нас только лучше»

Валентин Зыков заявил, что СКА ставит перед собой самые высокие задачи.

В прошлом сезоне армейцы выбыли в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии московскому «Динамо» (2-4).

«У нас как были самые высокие задачи, так и остались. Мы стараемся быть лучше и продуктивнее. По планке ничего не поменялось.

Что касается новичков, то это хорошие и мастеровитые игроки. Все в отличной форме: и молодые, и опытные игроки. Они будут делать нас только лучше», – сказал форвард СКА Валентин Зыков .

