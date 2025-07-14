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  • Джордан – 1-й, Джеймс – 2-й, Карри – 10-й, Брайант – 11-й в рейтинге лучших игроков в истории НБА от Bleacher Report
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Джордан – 1-й, Джеймс – 2-й, Карри – 10-й, Брайант – 11-й в рейтинге лучших игроков в истории НБА от Bleacher Report

Bleacher Report выложил свой рейтинг лучших игроков в истории.

Список составлен по результатам опроса экспертов, репортеров и редакторов издания.

Майкл Джордан сохранил за собой 1-е место.

Топ-20:

  1. Майкл Джордан

  2. Леброн Джеймс

  3. Карим Абдул-Джаббар

  4. Мэджик Джонсон

  5. Билл Расселл

  6. Шакил О’Нил

  7. Тим Данкан

  8. Лэрри Берд

  9. Уилт Чемберлен

  10. Стефен Карри

  11. Кобе Брайант

  12. Хаким Оладжувон

  13. Кевин Дюрэнт

  14. Оскар Робертсон

  15. Джерри Уэст

  16. Кевин Гарнетт

  17. Никола Йокич

  18. Дирк Новицки

  19. Дэвид Робинсон

  20. Джулиус Ирвинг

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
logoМэджик Джонсон
Джулиус Ирвинг
logoДжерри Уэст
logoКобе Брайант
logoЛэрри Берд
logoШакил О′Нил
logoХаким Оладжувон
logoКарим Абдул-Джаббар
logoНБА
logoСтефен Карри
logoЛеброн Джеймс
Дэвид Робинсон
logoОскар Робертсон
logoБилл Расселл
logoКевин Дюрэнт
logoКевин Гарнетт
logoТим Данкан
logoДирк Новицки
logoНикола Йокич
logoМайкл Джордан
logoУилт Чемберлен
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