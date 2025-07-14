Джордан – 1-й, Джеймс – 2-й, Карри – 10-й, Брайант – 11-й в рейтинге лучших игроков в истории НБА от Bleacher Report
Bleacher Report выложил свой рейтинг лучших игроков в истории.
Список составлен по результатам опроса экспертов, репортеров и редакторов издания.
Майкл Джордан сохранил за собой 1-е место.
Топ-20:
Мэджик Джонсон
Билл Расселл
Шакил О’Нил
Лэрри Берд
Уилт Чемберлен
Стефен Карри
Кобе Брайант
Хаким Оладжувон
Кевин Дюрэнт
Оскар Робертсон
Джерри Уэст
Кевин Гарнетт
Никола Йокич
Дирк Новицки
Дэвид Робинсон
Джулиус Ирвинг
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report
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