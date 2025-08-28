  • Спортс
  Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: «Вы Демидов?» Ваня ответил: «Извините, вы ошиблись»
Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: «Вы Демидов?» Ваня ответил: «Извините, вы ошиблись»

Арсений Грицюк оценил популярность Ивана Демидова в Канаде.

Ранее российские хоккеисты встретились, когда Грицюкприлетел в Северную Америку для подготовки к сезону.

«Он увидел в моих соцсетях, что я в Оттаве, и приехал со своей девушкой на машине. Мы погуляли, пообедали вместе, и тем же вечером они вернулись.

Его везде узнают. Мы были в ресторане, и кто-то подошел: «Вы Иван Демидов?» Ваня ответил: «Нет, извините, вы ошиблись». И это в Оттаве!

В целом, все у него идет отлично. Единственный минус – это всеобщее внимание, но это небольшая цена за все хорошее», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.

Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день – в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым»

