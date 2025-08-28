Грицюк о Демидове: «Его везде узнают, даже в Оттаве. В ресторане к нам кто-то подошел: «Вы Демидов?» Ваня ответил: «Извините, вы ошиблись»
Арсений Грицюк оценил популярность Ивана Демидова в Канаде.
Ранее российские хоккеисты встретились, когда Грицюкприлетел в Северную Америку для подготовки к сезону.
«Он увидел в моих соцсетях, что я в Оттаве, и приехал со своей девушкой на машине. Мы погуляли, пообедали вместе, и тем же вечером они вернулись.
Его везде узнают. Мы были в ресторане, и кто-то подошел: «Вы Иван Демидов?» Ваня ответил: «Нет, извините, вы ошиблись». И это в Оттаве!
В целом, все у него идет отлично. Единственный минус – это всеобщее внимание, но это небольшая цена за все хорошее», – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день – в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости