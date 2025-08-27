Грицюк о Демидове: «Работает дважды в день – в зале и на льду, ему это нравится. Он не пытается набрать массу, как в СКА, не хочет быть слишком тяжелым»

Арсений Грицюк рассказал, как Иван Демидов готовится к новому сезону в НХЛ.

«Ему это нравится. Он работает дважды в день – в зале и на льду. Иногда выходит еще и вечером покататься. У него есть все необходимое, и он получает удовольствие от процесса. Тренируется с личным наставником.

В отличие от прошлого года в СКА , он не пытается набрать массу. Даже немного подсушился. Говорит, что не хочет становиться слишком тяжелым и комфортно чувствует себя при весе 190-193 фунта», – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .

Грицюк встретился с Демидовым в Монреале. Он сделал фото с собакой форварда «Канадиенс»