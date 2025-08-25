Грицюк встретился с Демидовым в Монреале. Он сделал фото с собакой форварда «Канадиенс»
Арсений Грицюк встретился с Иваном Демидовым в Монреале.
Форвард «Нью-Джерси» вылетел в Северную Америку для подготовки к сезону. Во время пересадки он посетил Монреаль, где встретился с Демидовым.
Грицюк выложил в соцсетях фото с собакой нападающего «Канадиенс».
