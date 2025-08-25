Грицюк встретился с Демидовым в Монреале. Он сделал фото с собакой форварда «Канадиенс»

Арсений Грицюк встретился с Иваном Демидовым в Монреале.

Форвард «Нью-Джерси » вылетел в Северную Америку для подготовки к сезону. Во время пересадки он посетил Монреаль, где встретился с Демидовым .

Грицюк выложил в соцсетях фото с собакой нападающего «Канадиенс».

Фото: instagram.coma.gritsyuk_81/