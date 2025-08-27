«Локомотив» получил тысячу рублей компенсации от «Лады» за Холлоуэлла (Артур Хайруллин)

«Лада» заплатила тысячу рублей компенсации «Локомотиву» за Мака Холлоуэлла.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В среду стало известно, что 26-летний канадский защитник перешел в тольяттинский клуб, подписав контракт на сезон.

Напомним, «Локомотив » подписал контракт с Холлоуэллом 11 июня. Канадец не провел ни одного официального матча за команду.

В прошлом сезоне Холлоуэлл выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». На его счету 31 (1+30) балл в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «минус 3».

В НХЛ защитник сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.