«Локомотив» получил тысячу рублей компенсации от «Лады» за Холлоуэлла (Артур Хайруллин)
«Лада» заплатила тысячу рублей компенсации «Локомотиву» за Мака Холлоуэлла.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. В среду стало известно, что 26-летний канадский защитник перешел в тольяттинский клуб, подписав контракт на сезон.
Напомним, «Локомотив» подписал контракт с Холлоуэллом 11 июня. Канадец не провел ни одного официального матча за команду.
В прошлом сезоне Холлоуэлл выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». На его счету 31 (1+30) балл в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «минус 3».
В НХЛ защитник сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости