Холлоуэлл перейдет в «Ладу». Защитник покинет «Локомотив», не сыграв за команду ни одного официального матча («СЭ»)
Мак Холлоуэлл продолжит карьеру в «Ладе».
26-летний защитник подпишет соглашение с тольяттинским клубом, сообщил «Спорт-Экспресс».
Ранее появилась информация, что канадский хоккеист покинет «Локомотив», который в июне подписал с ним договор.
В прошлом сезоне Мак Холлоуэлл выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». На его счету 31 (1+30) балл в 56 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «минус 3».
В НХЛ хоккеист сыграл 6 матчей за «Торонто» в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
