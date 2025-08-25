  • Спортс
0

Зайдер о сборной Германии на Олимпиаде-2026: «Я знаю, что мы не фавориты, но хотим бросить вызов всем громким именам. Надеюсь, немецкие игроки станут брендом в НХЛ»

Мориц Зайдер ожидает, что сборная Германии покажет себя на Олимпиаде-2026.

«Я знаю, что мы не фавориты, но мы хотим бросить вызов всем громким именам. Ну и просто постараться стать лучше. 

Хочется сделать себе имя за океаном. Надеюсь, со временем немецких игроков в НХЛ будет еще больше, и мы станем своего рода брендом. 

Я думаю, что будет здорово, когда все нынешние игроки соберутся в одной команде. Мы сможем показать, на что мы способны. 

Я стараюсь быть связующим звеном между разными поколениями. Моя задача – наладить контакт со всеми, найти общий язык и создать позитивную атмосферу в раздевалке.

Все остальное придумывается по ходу дела. Особенно на льду. Не нужно делать больше, чем ты привык. Надо быть собой – и этого достаточно», – сказал защитник «Детройта», ставший капитаном сборной Германии на ЧМ-2025. 

Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр – первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
