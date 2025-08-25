Зайдер о сборной Германии на Олимпиаде-2026: «Я знаю, что мы не фавориты, но хотим бросить вызов всем громким именам. Надеюсь, немецкие игроки станут брендом в НХЛ»
«Я знаю, что мы не фавориты, но мы хотим бросить вызов всем громким именам. Ну и просто постараться стать лучше.
Хочется сделать себе имя за океаном. Надеюсь, со временем немецких игроков в НХЛ будет еще больше, и мы станем своего рода брендом.
Я думаю, что будет здорово, когда все нынешние игроки соберутся в одной команде. Мы сможем показать, на что мы способны.
Я стараюсь быть связующим звеном между разными поколениями. Моя задача – наладить контакт со всеми, найти общий язык и создать позитивную атмосферу в раздевалке.
Все остальное придумывается по ходу дела. Особенно на льду. Не нужно делать больше, чем ты привык. Надо быть собой – и этого достаточно», – сказал защитник «Детройта», ставший капитаном сборной Германии на ЧМ-2025.
Драйзайтль, Штурм, Райхел, Штюцле, Зайдер и Грубауэр – первые хоккеисты в составе Германии на Олимпиаду-2026