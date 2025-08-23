  • Спортс
НХЛ планирует организовать Кубок мира-2028 без участия ИИХФ. Сыграют 8 сборных, часть матчей пройдет в одном из городов Европы

НХЛ хочет провести Кубок мира-2028 без участия ИИХФ.

Лига сообщила международной федерации хоккея, что готова напрямую взаимодействовать с национальными хоккейными ассоциациями, как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

В турнире, который планируется провести впервые с 2016 года, примут участие 8 национальных сборных. Их окончательный список на данный момент не утвержден. 

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта со ссылкой на вице-комиссионера НХЛ Билла Дэйли, матчи предварительного раунда пройдут в Европе (в одном городе) и Северной Америке (в одном городе). Полуфиналы и финал будут проходить в Северной Америке. 

Дэйли также сообщил, что процесс отбора городов уже стартовал

НХЛ намеревается провести некоторые матчи группового этапа Кубка мира-2028 в Европе. ИИХФ против – в целях защиты продаж билетов на игры ЧМ-2028

Билл Дэйли: «Россия претендует на участие в Кубке мира, в команде много талантливых хоккеистов. До турнира немало времени, нужно изучить все факторы»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
