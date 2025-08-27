КХЛ ввела должность дежурного для реагирования на массовые задержки авиарейсов: «Клуб, который не может вылететь на матч, обязан сообщить об этом, чтобы лига искала решение»

В пресс-службе КХЛ рассказали о действиях лиги при массовых задержках авиарейсов.

«Для своевременного отслеживания подобных ситуаций КХЛ ввела должность дежурного по лиге. Клуб, который по какой-либо причине не может вылететь на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, обязан немедленно сообщить об этом дежурному.

Лига оперативно проинформирует об этом клуб-соперника и начнет координацию по поиску решения ситуации. Важно отметить, что единого шаблонного решения для подобных случаев не существует, так как каждая ситуация уникальна.

Ключевая задача лиги – обеспечить оперативное информирование всех сторон и быть готовыми к быстрому реагированию», – сообщили в пресс-службе в КХЛ.