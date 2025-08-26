16-летний хоккеист «Академии» погиб в ДТП в Самарской области. Автомобиль вылетел на обочину и сбил игрока и его 15-летнего знакомого

16-летний игрок «Академии» погиб в ДТП в Самарской области.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», хоккеист Дмитрий В. из ХК «Академия» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на магистрали «Центральная» в Самарской области. ДТП произошло в ночь на 26 августа.

Сообщается, что за рулем легкового автомобиля находился 19-летний водитель. Он не справился с управлением, в результате чего машина оказалась на обочине, где находились 16-летний хоккеист и его 15-летний знакомый. В результате столкновения оба подростка получили смертельные травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростков в ДТП.