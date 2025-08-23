Экс-тренер системы «Салавата Юлаева» Обуховский находится под следствием. Его подозревают в получении взятки – 2,5 млн рублей за место в составе МХК «Атлант» («Хоккейная правда»)
Бывший тренер системы «Салавата» сейчас находится под следствием, как пишет «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккейная правда»,
Утверждается, что специалист получил 2,5 млн рублей от одного из родителей неназванного хоккеиста за место в составе подмосковной команды.
С 2022 по 2025 год Обуховский, являющийся гражданином Беларуси, был ассистентом главного тренера в «Толпаре». После ухода из системы уфимцев он возглавил МХК «Атлант».
Информацией о коррупционном скандале в МХЛ также поделился журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, но не назвал команду и имя тренера.
«Говорят, что одного действующего тренера МХЛ прямо после матча взяли с группой захвата. Типа, за взятки. Вроде как с поличным», – написал Шевченко в телеграм-канале.