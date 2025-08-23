  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-тренер системы «Салавата Юлаева» Обуховский находится под следствием. Его подозревают в получении взятки – 2,5 млн рублей за место в составе МХК «Атлант» («Хоккейная правда»)
3

Экс-тренер системы «Салавата Юлаева» Обуховский находится под следствием. Его подозревают в получении взятки – 2,5 млн рублей за место в составе МХК «Атлант» («Хоккейная правда»)

Тренер МХК «Атлант» Олег Обуховский подозревается в получении взятки.

Бывший тренер системы «Салавата» сейчас находится под следствием, как пишет «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккейная правда»,

Утверждается, что специалист получил 2,5 млн рублей от одного из родителей неназванного хоккеиста за место в составе подмосковной команды.

С 2022 по 2025 год Обуховский, являющийся гражданином Беларуси, был ассистентом главного тренера в «Толпаре». После ухода из системы уфимцев он возглавил МХК «Атлант». 

Информацией о коррупционном скандале в МХЛ также поделился журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, но не назвал команду и имя тренера.

«Говорят, что одного действующего тренера МХЛ прямо после матча взяли с группой захвата. Типа, за взятки. Вроде как с поличным», – написал Шевченко в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
детский хоккей
происшествия
logoСМО МХК Атлант
logoМХЛ
logoАлексей Шевченко
logoКХЛ
деньги
logoТолпар
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Василевский о смерти Полозова: «Была онкология – он мужественно боролся, перенес операцию в прошлом году. Последний месяц работал удаленно»
219 августа, 10:01
Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов. Он провел за клуб 15 сезонов и был тренером «Тороса», ставшего чемпионом ВХЛ
219 августа, 06:46
Ишматов о «Салавате» на фоне финансовых проблем: «Из этого положения можно выйти, только сделав ставку на молодежь. Других путей нет. Совсем уходить из хоккея нельзя»
113 августа, 04:46
Главные новости
«Авангард» подпишет с Фьоре контракт на год («Чемпионат»)
725 минут назад
Дэйли об участии НХЛ в Олимпиаде-2026: «Должно повысить узнаваемость лиги и всего хоккея. Игроки воодушевлены шансом представить свои страны в формате лучших против лучших»
134 минуты назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Локомотив», «Сибирь» уступила «Северстали»
75сегодня, 16:03
Третьяк о Дацюке: «Уникальный человек, талант у него – от Бога. Паша защищал цвета страны 17 лет! Никогда не отказывался от приглашения, всегда был одним из лидеров»
сегодня, 15:37
12 011 зрителей присутствуют на матче «Авангард» – «Локомотив» в Кубке Блинова. Это вместимость «G-Drive Арены»
5сегодня, 15:23
Голдобин может заработать до 360 млн рублей за 3 года в СКА с учетом бонусов («СЭ»)
12сегодня, 15:11
Голдобин подписал 3-летний контракт со СКА. Форварда забрали из списка отказов «Спартака»
17сегодня, 13:21
Сергачев про «Норрис Трофи»: «Спасибо Гончару, что такого высокого мнения обо мне, но у меня нет цели выиграть. Хочу Кубок Стэнли»
3сегодня, 12:55
Генменеджер «Вашингтона»: «Овечкин намерен выиграть Кубок Стэнли. Этого он хотел бы добиться в новом сезоне – быть в команде, способной бороться за титул»
4сегодня, 12:30
Хайруллин о СКА: «При Ларионове тренировки стали интенсивнее – больше игровых упражнений. Комбинационный стиль подразумевает быстроту мышления»
4сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Джереми Руа о Никитине: «Строгий, всегда уважителен. Он дважды становился чемпионом КХЛ, доказал успешность, поэтому я приехал в ЦСКА работать и учиться»
146 минут назад
Вячеслав Козлов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Заслужил этой чести пораньше. У него не было недостатков, таких универсалов сегодня сложно найти»
сегодня, 16:28
Березкин о параде «Локомотива»: «Сумасшествие, Советская площадь была забита, невероятное количество людей. Все, кто интересуется хоккеем, ждут от нас новой победы»
1сегодня, 16:09
Гончар о допуске России к Олимпиаде: «Снова поработал бы в сборной с удовольствием. Но штаб выбирает ФХР, от меня это не зависит»
сегодня, 15:54
Хайруллин про НХЛ: «Наверное, тоже справлюсь, когда вижу, как вливаются парни, с которыми я играл в СКА. Но клубам тяжело решиться взять непроверенного игрока из Европы»
1сегодня, 13:50
Сергей Гончар: «Малкин может подписать контракт с любой командой при желании. «Питтсбург» уже идет в перестройку, может, им хочется взять игрока помоложе»
сегодня, 13:40
Тамбиев о стиле «Адмирала»: «От атакующего хоккея отходить не будем. Но «Локомотив» доказал простую истину: кубки выигрываются защитой»
2сегодня, 13:10
Канадец Руа из ЦСКА: «Старшая дочь обучается по российской системе. В семье говорим на трех языках: английском, русском и французском»
1сегодня, 12:45
Кручинин стал капитаном «Торпедо», Сизов и Конюшков – ассистентами. Алексей вернулся в клуб из «Северстали»
сегодня, 11:55
Экс-форвард «Трактора» Сафин подпишет контракт с «Адмиралом» (Metaratings)
сегодня, 11:45