Экс-тренер системы «Салавата Юлаева» Обуховский находится под следствием. Его подозревают в получении взятки – 2,5 млн рублей за место в составе МХК «Атлант» («Хоккейная правда»)

Тренер МХК «Атлант» Олег Обуховский подозревается в получении взятки.

Бывший тренер системы «Салавата» сейчас находится под следствием, как пишет «Бизнес Online» со ссылкой на телеграм-канал «Хоккейная правда»,

Утверждается, что специалист получил 2,5 млн рублей от одного из родителей неназванного хоккеиста за место в составе подмосковной команды.

С 2022 по 2025 год Обуховский, являющийся гражданином Беларуси, был ассистентом главного тренера в «Толпаре». После ухода из системы уфимцев он возглавил МХК «Атлант».

Информацией о коррупционном скандале в МХЛ также поделился журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко , но не назвал команду и имя тренера.

«Говорят, что одного действующего тренера МХЛ прямо после матча взяли с группой захвата. Типа, за взятки. Вроде как с поличным», – написал Шевченко в телеграм-канале.