Карпухин о переходе в «Ак Барс»: «Топ-клуб во всем, рад присоединиться к команде с историей. Казань – классный город»
Илья Карпухин рад переходу в «Ак Барс».
В среду клуб из Татарстана сообщил о подписании соглашения на один сезон с защитником, который ранее расторг договор со СКА.
Сообщалось, что зарплата Карпухина в «Ак Барсе» составит 30 миллионов рублей за сезон.
«Очень рад присоединиться к команде с такой историей. «Ак Барс» – топ-клуб во всем, он всегда борется за высокие места, а Казань – классный город, в котором приятно играть.
Мы знакомы со всем тренерским штабом, уже работали вместе, поэтому адаптация к новой команде должна пройти быстро. На льду готов делать все возможное, чтобы помогать команде.
Могу пообещать, что точно не буду равнодушным и отдавать себя в каждой игре», – сказал Илья Карпухин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ак Барса»
