Карпухин о переходе в «Ак Барс»: «Топ-клуб во всем, рад присоединиться к команде с историей. Казань – классный город»

Илья Карпухин рад переходу в «Ак Барс».

В среду клуб из Татарстана сообщил о подписании соглашения на один сезон с защитником, который ранее расторг договор со СКА .

Сообщалось , что зарплата Карпухина в «Ак Барсе » составит 30 миллионов рублей за сезон.

«Очень рад присоединиться к команде с такой историей. «Ак Барс» – топ-клуб во всем, он всегда борется за высокие места, а Казань – классный город, в котором приятно играть.

Мы знакомы со всем тренерским штабом, уже работали вместе, поэтому адаптация к новой команде должна пройти быстро. На льду готов делать все возможное, чтобы помогать команде.

Могу пообещать, что точно не буду равнодушным и отдавать себя в каждой игре», – сказал Илья Карпухин .