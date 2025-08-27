30 млн рублей за сезон – зарплата Карпухина в «Ак Барсе» («Бизнес Online»)
Илья Карпухин получит 30 миллионов рублей за сезон в «Ак Барсе».
Клуб из Татарстана сообщил о подписании соглашения на один сезон с защитником, который ранее расторг договор со СКА.
Зарплата хоккеиста в «Ак Барсе» составит 30 миллионов рублей, сообщил «Бизнес Online».
Прошлый сезон Илья Карпухин начал в «Тракторе», после чего был обменян в СКА.
В Фонбет чемпионате КХЛ он провел в общей сложности 68 матчей и набрал 18 (7+11) очков при полезности «минус 4».
В плей-офф за петербургскую команду хоккеист сыграл 6 матчей и отметился 2 (1+1) баллами при полезности «минус 3».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
