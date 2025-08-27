«Ак Барс» подтвердил переход Карпухина. Контракт с экс-защитником СКА рассчитан на сезон

Илья Карпухин стал хоккеистом «Ак Барса».

27-летний защитник подписал соглашение с казанским клубом на один год.

СКА ранее расторг договор с хоккеистом.

Прошлый сезон Илья Карпухин начал в «Тракторе », после чего был обменян в СКА .

В Фонбет чемпионате КХЛ он провел в общей сложности 68 матчей и набрал 18 (7+11) очков при полезности «минус 4».

В плей-офф за петербургскую команду хоккеист сыграл 6 матчей и отметился 2 (1+1) баллами при полезности «минус 3».