Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально, судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши»

Александр Бурмистров высказался о тренировках под руководством Жерара Галлана.

Тренер возглавил «Шанхай Дрэгонс» в межсезонье.

– Были в такой ситуации, когда команда собиралась с нуля за короткий срок?

– Пока все отлично. Классный персонал, классные игроки, тренерский штаб. Все, что связано с командой – отлично, все на высшем уровне. У меня была такая ситуация с переездом команды в США.

– Как вам тренировки под руководством Галлана?

– Североамериканские занятия. Очень много бросков, катания, много объема дается. Это хорошо, потому что у нас не было длинного тренировочного лагеря. Надо за короткий срок успеть набрать форму.

– Генменеджер сказал о цели дойти до финала. Реально ли это?

– Думаю, это реально. Судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши, – сказал нападающий «Шанхай Дрэгонс» Александр Бурмистров.

