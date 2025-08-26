Галлан о Федорове: «Один из лучших в истории. Он, Козлов, Константинов – величайшие игроки нашего спорта»
Жерар Галлан назвал Сергея Федорова одним из лучших игроков в истории хоккея.
Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.
«Российские игроки «Детройта» были невероятны. Козлов, Константинов, Федоров – величайшие игроки нашего вида спорта. Федоров – определенно один из лучших хоккеистов в истории!
Великий игрок и прекрасный человек. Он определенно достоин того, что «Детройт» вывел его номер из обращения, – сказал главный тренер «Шанхай Дрэгонс» и экс-форвард «Ред Уингс».
Источник: официальный сайт КХЛ
