Генменеджер «Шанхая»: «Выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Принцип «Главное – участие» никому не интересен»

Генменеджер «Шанхая» рассказал о целях клуба на новый сезон КХЛ.

– Какие задачи перед вами поставлены?

– Задача как минимум плей-офф нас не устроит, выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Для этого мы все здесь собрались.

У нас главный тренер с именем, он тоже готов к этим задачам. Тем более он такие задачи уже выполнял, когда в первом же сезоне новой команды вышел в финал НХЛ.

– Финал – не слишком ли это смело?

– Принцип «Главное – участие» никому не интересен.

– Состав соответствует этой задаче?

– Считаю, что да. Остается ребятам сыграться, по ходу чемпионата будем смотреть, усиливаться. Места у нас достаточно, мы держим определенный финансовый фонд для усилений, если они понадобятся.

– Расскажите про финансы, насколько ваши возможности упираются в потолок?

– Денег много не бывает. У нас хорошее стабильное финансирование. Если будет нужда усилиться, проблем не будет.

– То есть по возможностям эта команда гораздо сильнее, чем был «Куньлунь»?

– Думаю, да, и по возможностям, и по спортивной составляющей. Это будет команда другого уровня, – сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс » Игорь Варицкий.