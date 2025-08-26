  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Шанхая»: «Выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Принцип «Главное – участие» никому не интересен»
5

Генменеджер «Шанхая»: «Выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Принцип «Главное – участие» никому не интересен»

Генменеджер «Шанхая» рассказал о целях клуба на новый сезон КХЛ.

– Какие задачи перед вами поставлены?

– Задача как минимум плей-офф нас не устроит, выход в плей-офф даже не обсуждается. Задача – пройти первый, второй, третий раунд и финал. Для этого мы все здесь собрались.

У нас главный тренер с именем, он тоже готов к этим задачам. Тем более он такие задачи уже выполнял, когда в первом же сезоне новой команды вышел в финал НХЛ.

– Финал – не слишком ли это смело?

– Принцип «Главное – участие» никому не интересен.

– Состав соответствует этой задаче?

– Считаю, что да. Остается ребятам сыграться, по ходу чемпионата будем смотреть, усиливаться. Места у нас достаточно, мы держим определенный финансовый фонд для усилений, если они понадобятся.

– Расскажите про финансы, насколько ваши возможности упираются в потолок?

– Денег много не бывает. У нас хорошее стабильное финансирование. Если будет нужда усилиться, проблем не будет.

– То есть по возможностям эта команда гораздо сильнее, чем был «Куньлунь»?

– Думаю, да, и по возможностям, и по спортивной составляющей. Это будет команда другого уровня, – сказал генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoЧемпионат.com
logoИгорь Варицкий
деньги
logoЖерар Галлан
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан о Федорове: «Один из лучших в истории. Он, Козлов, Константинов – величайшие игроки нашего спорта»
3вчера, 13:33
Гендиректор «Шанхая» о «СКА-Арене»: «На топ-матчах, как со СКА, мы уверены в солд-ауте. В играх низкой категории будем закрывать верхний ярус, возможно»
4вчера, 13:01
Гендиректор «Шанхая» о переезде в Китай: «Не быстрая история. Нужно подготовиться, прогреть аудиторию, провести там вынесенные матчи, чтобы привлечь спонсоров»
12вчера, 11:01
Главные новости
СКА объявил об уходе Карпухина: «Защитник продолжит карьеру в другой команде»
35 минут назад
«Сан-Хосе» сможет остаться в городе как минимум до 2051 года. Городской совет единогласно одобрил сделку по реконструкции арены и продлению ее аренды
сегодня, 04:55
Мемориал Ромазана. «Салават» сыграет с «Барысом», «Металлург» против «Магнитки»
сегодня, 04:40
Турнир имени Пучкова. СКА против «Автомобилиста»
сегодня, 04:30
Холлоуэлл покинет «Локомотив». Защитник перешел в клуб в это межсезонье («СЭ»)
28вчера, 21:16
Рантанен оштрафован на 33 290 евро за неявку к месту военной службы в Финляндии
24вчера, 20:49
Морозов об иностранных тренерах: «К нам тянутся, мы это ценим. Специалисты приезжают, это хорошо для игроков, для молодежи. Посмотрите, какой прогресс был у «Авангарда» в прошлом году»
2вчера, 19:45
Валентин Зыков: «Все команды максимально настраиваются против СКА, выдают максимум. Нет такого, что кто-то из соперников для нас более важен с точки зрения конкуренции»
3вчера, 19:21
Николай Заварухин: «Рид Буше полностью вписался в команду. Знаем, что он мастер, ему нужен диспетчер, пробуем его в разных сочетаниях»
3вчера, 19:10
Разин о 2:5 от «Салавата»: «Рад, что получили такой результат. Нас это встряхнет. Когда на предсезонке всех обыгрываешь, в чемпионат можно войти с короной»
4вчера, 18:56
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о цели «Шанхая» дойти до финала: «Это реально, судя по тому, как команда тренируется. Все ребята достаточно хороши»
3вчера, 21:58
Мерфи о СКА: «Подготовка к сезону проходит хорошо. Мы хотим выиграть чемпионат, это наша главная задача»
5вчера, 21:45
Григоренко о «Тракторе»: «Прекрасная организация, дружный коллектив. В этом плане адаптация, можно сказать, прошла. Но система – новая, иной раз катаешься, задумываешься. Нужно время, чтобы все понять»
2вчера, 21:36
Бреннан Менелл: «Я счастлив играть за СКА. Ларионов – очень умный специалист, мне нравится разговаривать с ним, слушать его истории. Доверяю всему, что он делает»
вчера, 20:57
Жан-Кристоф Боден: «КХЛ – новая для меня лига, учусь каждый день. Мне уже нравится здесь, рад попробовать что-то новое. Надеюсь, что «Сочи» проведет хороший сезон»
вчера, 20:27
Тревор Мерфи: «Философия Ларионова хорошо подходит хоккеистам СКА. Его опыт игрока помогает в тренерской работе»
1вчера, 20:13
Заварухин о подготовке «Автомобилиста» к сезону: «Не так много матчей осталось, надо из каждого что-то почерпнуть, взять лучшее. Главное, чтобы ребята понимали, во что и как мы играем»
1вчера, 19:58
Фальковский о том, поменялся ли СКА после прихода Ларионова: «Да. Пошла игра в пас, отдают и открываются, быстро катают шайбу»
вчера, 19:30
Козлов о 5:2 с «Металлургом»: «Хороший темп с первой до последней минуты. Наконец-то целостная игра как в атаке, так и в обороне. Самонов провел один из своих феноменальных матчей»
4вчера, 18:49
Крикунов о 4:5 от «Трактора»: «Забили хорошие голы, нельзя сказать, что какие-то дурные залетели. Повели в счете, потом испугались. Результаты впереди, пока мы под приличной нагрузкой»
вчера, 18:39