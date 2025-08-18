Агент Голышева о допинг-деле: «От нас ничего не зависит, остается ждать решение. Надеемся на положительный исход»
Агент Анатолия Голышева ожидает благоприятного исхода допингового дела игрока.
В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен на время выяснения обстоятельств.
– Действительно придется ждать решения по делу Голышева в течение 30 дней?
– Да, от нас ничего не зависит – остается только ждать решение и все. Мы все надеемся на положительный исход, но никто ничего предсказать не может.
– Голышев заявил, что уверен в благоприятном исходе.
– Мы все хотим быть уверены в благоприятном исходе. Надеемся, что так и будет, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости