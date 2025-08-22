КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за допинг: «Лига даст правовую оценку ситуации и позднее выступит с заявлением»
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист отстранен от спортивной деятельности на 4 года из-за положительной допинг-пробы в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
Там фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.
Григоренко завершил игровую карьеру в сезоне-2017/18 и сейчас занимает пост генерального директора «Сочи». Отмечалось, что из-за дисквалификации функционер будет вынужден уйти в отставку.
«РУСАДА проинформировало КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры.
КХЛ даст правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Позднее лига выступит с официальным заявлением», – сказано в сообщении пресс-службы лиги.
