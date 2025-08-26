Защитник «Амура» Ли о России: «Полностью русским быть не могу, но стараюсь. Учу язык, узнаю культуру. Люблю бани и борщ»

Кэмерон Ли поделился впечатлениями о жизни в России.

– Я люблю «Амур», хочу остаться в этой команде и в КХЛ как можно дольше. Отличная лига, отличный клуб, невероятные люди. Я не могу быть счастливее, чем сейчас.

– Два года назад вы получили российский паспорт. Сейчас чувствуете себя больше русским человеком?

– Я не могу быть полностью русским, хотя стараюсь. Я учу русский язык, провожу свободное время с ребятами из команды, узнаю русскую культуру. Я наслаждаюсь жизнью в России. Люблю бани – это моя любимая традиция в России, а в Канаде их не так много. Также очень люблю борщ.

– В интервью вы говорили, что хотели бы остаться в России после окончания карьеры. Есть уже планы на этот счет?

– Пока у меня нет определенных планов. Но я хотел бы остаться работать в «Амуре». Это отличный клуб, который сделал многое для меня, и за это я очень благодарен, – сказал канадский защитник «Амура ».