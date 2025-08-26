  • Спортс
8

Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» встретится с «Сочи», «Лада» уступила «Амуру»

В Челябинске продолжается Кубок губернатора Челябинской области.

Кубок губернатора Челябинской области

«Лада» – «Амур» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, ОТ)

1:0 – 14 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян)

1:1 – 15 Свечников (Заседа, Мищенко)

1:2 – 61 Заседа

«Трактор» – «Сочи» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 матча), «Лада» – 3 (2), «Сочи» – 0 (1), «Трактор» – 0 (1). 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
