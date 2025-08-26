Кубок губернатора Челябинской области. «Трактор» встретится с «Сочи», «Лада» уступила «Амуру»
В Челябинске продолжается Кубок губернатора Челябинской области.
«Лада» – «Амур» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, ОТ)
1:0 – 14 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян)
1:1 – 15 Свечников (Заседа, Мищенко)
1:2 – 61 Заседа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 матча), «Лада» – 3 (2), «Сочи» – 0 (1), «Трактор» – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
