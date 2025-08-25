Пьеррик Дюбе: «Горжусь тем, что являюсь частью «Трактора». Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас. Я чувствую безопасность и комфорт, мне все нравится»

Пьеррик Дюбе высказался о своем переходе в «Трактор».

Сегодня клуб проиграл «Амуру» (0:3) в матче Кубка губернатора Челябинской области.

– Это первая игра для «Трактора» на предсезонке, так что было тяжело ожидать от нас идеальных действий. Но мы улучшали свою игру по ходу встречи и в следующих матчах станем еще лучше.

– Какие ваши впечатления от первых недель в новой команде?

– Мне все нравится. Вокруг очень дружелюбные люди, которые заботятся о нас и делают все, что можно. Я чувствую безопасность и комфорт.

В основном в клубе говорят по-русски, но ребята в раздевалке стараются общаться с нами на английском. У нас отличная команда, и я рад быть здесь. Я горжусь тем, что являюсь частью «Трактора».

– Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?

– Для меня принять это предложение было легким решением. Я знал несколько ребят, в том числе Логана Дэя. В тренерском штабе говорят по-французски, как и я.

И еще я уже бывал в Челябинске раньше – в 2018 году, когда в этом городе проводился юниорский чемпионат мира. Мне здесь понравилось, так что рад был вернуться, – сказал нападающий «Трактора» Пьеррик Дюбе.