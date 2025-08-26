Морозов о расторжении Ливо с «Салаватом»: «КХЛ связалась с клубом и игроком. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Совместно решили, что расторгнуть контракт выгодно»
Алексей Морозов высказался о причинах ухода Джоша Ливо из «Салавата».
Уфимский клуб расторг соглашение с канадским нападающим, который позднее перешел в «Трактор». В качестве причины «Салават» указал опоздание хоккеиста на сборы.
«Когда мы услышали, что Уфа расторгает контракт с Ливо, то связались с обеими сторонами. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Менеджмент принял решение о расторжении. Проговорили о последствиях, выходе из ситуации.
Услышав нас и наши консультации, мы приняли совместное решение, что для обеих сторон будет выгодно расторгнуть контракт. Сыграла свою роль работа менеджмента, агента. Стороны не стали судиться, а просто расторгли по соглашению сторон.
В итоге Ливо уже нашёл новую команду и спокойно готовится с ней к сезону», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
