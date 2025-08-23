Черкас о «Салавате»: «Как бы такой большой клуб не закончил, как «Витязь». Странно, что у республики уже не первый год возникают какие-то финансовые вопросы»

Сергей Черкас высказался о финансовых проблемах «Салавата Юлаева».

Ранее уфимский клуб расторг контракт с лучшим бомбардиром и снайпером прошлого Фонбет Чемпионата КХЛ Джошем Ливо. Канадец затем стал игроком «Трактора ».

«Странно, что уже не первый год у республики с отличной командой, с традициями постоянно возникают какие-то финансовые вопросы. Это настораживает. Неужели нельзя ничего сделать, чтобы лидеры команды не уходили?

Вспомните, как в «Салавате » играли финские легионеры, очень неплохо играли. Так что это настораживает. Как бы такой большой клуб не закончил, как «Витязь».

«Трактор» же потерял ряд ведущих игроков, ему надо было усиляться. Насколько я понимаю, «Трактор» опять настроен на самые высокие результаты. Такой игрок, как Ливо, им нужен», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

Напомним, что «Витязь» в это межсезонье был исключен из числа участников лиги.