Давыдов о «Салавате»: «Жаль Уфу, только завоевали бронзу – и тут же кадровая бомбардировка. Не завидую Козлову, команду придется пересобирать едва ли не с нуля»

Виталий Давыдов высказался о проблемах «Салавата Юлаева».

– Что скажете об уходе Ливо из «Салавата Юлаева»?

– Вот тут все поломали исключительно финансы. Мне жаль «Салават» и его тренера, еще одного нашего воспитанника Козлова . Только собрали команду, завоевали бронзу, обыграли такого крепкого соперника, как «Спартак», – и тут же подверглись кадровой бомбардировке.

Ливо – только одна из потерь Уфы, хотя и главная. Кстати, он очень своеобразный, сложный форвард, которого нужно встраивать в игру команды, обеспечить правильными партнерами и шайбами. Рекордные полсотни голов Ливо – заслуга всей его пятерки, всей команды.

Посмотрим, что он покажет в «Тракторе » у тренера-соотечественника.

– В Уфу в этом сезоне не верите?

– Не завидую Козлову, игроков уровня Ливо, Голдобина и даже Рашевского у него нет. Команду придется пересобирать, едва ли не с нуля.

Единственный плюс для Уфы – средняя конкуренция во второй половине таблицы Востока. У «Адмирала» и «Амура» – свои постоянные сложности с перелетами, перестройка в «Нефтехимике», пересборка в «Сибири », – сказал трехкратный олимпийский чемпион.