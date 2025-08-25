Бенуа Гру: «Трактор» стал более мастеровитой командой, чем год назад. У меня нет причин переживать за кого-то из новичков»

Бенуа Гру высказался поражения от «Амура» (0:3) в предсезонном матче.

– Что не получалось в большинстве сегодня? Переживаете ли вы за игру Ливо?

– Без сомнений могу сказать, что мы стали более мастеровитой командой, чем год назад. Вижу это каждый день после тренировок на льду, как ребята работают с шайбой, создают. Отсутствие голов и реализации большинства – стоит отметить вратаря соперника, он провел отличный матч.

У меня нет причин переживать за кого-то из новичков, за кого-то из игроков. У нас много опытных хоккеистов, которые понимают, что мы начали позже других команд. Верю только своим глазам и вижу, что результат придет.

Не могу точно сказать, что спустя две недели в 19:00 в Ярославле мы будем лучшей командой на площадке, но это точно придет. Увы, я не предсказываю будущее и не могу точно сказать, когда это случится.

– Состав сильно обновился, тренерский штаб – тоже. Достаточно ли у вас времени на подготовку?

– Очень рад, что тренеры, с которыми я работал в прошлом году, получили повышение. Борис Миронов стал главным тренером «Лады»: год назад я сказал, что такие переходы льстят организации, в которой они работали.

С Марио Рише я работал в 2004-2008 годах, этим летом я общался с 14 кандидатами на позицию тренера защитников. В конце этих поисков я позвонил Марио и спросил, заинтересован ли он работать в «Тракторе». Мы хорошие друзья с Марио.

Говоря о Дмитрии Черных и Дмитрии Костромитине : у меня есть цель развить тренеров, чтобы по окончании моей работы в «Тракторе» тут были наставники, которые смогут поучиться на моем опыте, опыте Марио, других работавших здесь тренеров. Я вижу большой потенциал у этих парней. Надеюсь, они станут главными тренерами здесь или где-то еще в лиге, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.