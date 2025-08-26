  • Спортс
  • Морозов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб о банкротстве не объявлял, просто временно не участвует. Долги погашены, остался небольшой хвостик»
10

Морозов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб о банкротстве не объявлял, просто временно не участвует. Долги погашены, остался небольшой хвостик»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Витязь» почти погасил долги.

Подмосковный клуб снялся с предстоящего сезона из-за финансовых проблем.

– Пытались со своей стороны помочь. Дали им время распределить игроков. Сейчас долги погашены, но остался небольшой хвостик. Но на совете директоров будет принято решение за прошлый сезон, «Витязь» будет там участвовать, получит деньги и сможет закрыть хвосты.

Мы остаемся на связи и следим за тем, что будет происходить с клубом. Потому что клуб не объявлял о банкротстве, просто временно не участвует в КХЛ.

– Может ли КХЛ в будущем обезопасить себя от ситуации, как с «Витязем», который снялся с сезона? Чтобы финансовые гарантии были более серьезными.

– Гарантии – не отписка. Мы их собираем, тщательно проверяя. Наши службы занимаются этим – например, если гарантия от фонда, то мы изучаем, есть ли там такие деньги.

«Витязь» предоставил очень хорошие гарантии от крупной российской компании. У нас не было никаких сомнений. Но там поменялось руководство, сменился вектор развития. И просто не успели найти деньги.

Мы стремимся к тому, чтобы клуб не зависел от одного спонсора. Что если он поменял вектор развития, то найдется другой спонсор, чтобы не выпадала команда – или клуб пошел бы на понижение.

Как вот Уфа – там понизился бюджет, но «Салават Юлаев» остался в чемпионате, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов о защите от обхода потолка зарплат в КХЛ: «Проверяем каждое расторжение и подписание. На данный момент все переходы легитимны, в том числе Ткачева»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
