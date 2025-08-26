Морозов о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб о банкротстве не объявлял, просто временно не участвует. Долги погашены, остался небольшой хвостик»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Витязь» почти погасил долги.

Подмосковный клуб снялся с предстоящего сезона из-за финансовых проблем.

– Пытались со своей стороны помочь. Дали им время распределить игроков. Сейчас долги погашены, но остался небольшой хвостик. Но на совете директоров будет принято решение за прошлый сезон, «Витязь » будет там участвовать, получит деньги и сможет закрыть хвосты.

Мы остаемся на связи и следим за тем, что будет происходить с клубом. Потому что клуб не объявлял о банкротстве, просто временно не участвует в КХЛ.

– Может ли КХЛ в будущем обезопасить себя от ситуации, как с «Витязем», который снялся с сезона? Чтобы финансовые гарантии были более серьезными.

– Гарантии – не отписка. Мы их собираем, тщательно проверяя. Наши службы занимаются этим – например, если гарантия от фонда, то мы изучаем, есть ли там такие деньги.

«Витязь» предоставил очень хорошие гарантии от крупной российской компании. У нас не было никаких сомнений. Но там поменялось руководство, сменился вектор развития. И просто не успели найти деньги.

Мы стремимся к тому, чтобы клуб не зависел от одного спонсора. Что если он поменял вектор развития, то найдется другой спонсор, чтобы не выпадала команда – или клуб пошел бы на понижение.

Как вот Уфа – там понизился бюджет, но «Салават Юлаев » остался в чемпионате, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

Морозов о защите от обхода потолка зарплат в КХЛ: «Проверяем каждое расторжение и подписание. На данный момент все переходы легитимны, в том числе Ткачева»