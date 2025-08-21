Гендиректор «Салавата» о долгах: «Финансовая составляющая – закрытая информация. В мае решили перегруппировать бюджет, стабилизировать положение клуба. Тут нет моей вины»

Гендиректор «Салавата» заявил, что финансовое состояние клуба – закрытые данные.

– Расскажите про финансовую составляющую клуба. Почему у клуба появились долги?

– Помню, что перед Новым годом я уже отвечал на этот вопрос пять минут и 20 секунд. На следующий день я проснулся знаменитым с негативной точки зрения. Мне пришлось оправдываться за то, что публикации, заголовки не совпадали с моими словами.

Финансовая составляющая клуба – это закрытая информация. Сейчас наша команда формируется по тому бюджету, который нам согласовали.

В мае было совещание, на котором было принято решение, что бюджет надо перегруппировать, чтобы в следующем сезоне финансовое положение стабилизировалось. Тут нет ни моей вины, ни вины прошлых руководителей, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .