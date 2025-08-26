Алексей Морозов: «Проверяем каждое расторжение и подписание. На данный момент все переходы легитимны, в том числе Ткачева»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что все переходы этого межсезонья законны.

Глава лиги высказался о работе по недопущению обхода потолка зарплат в лиге.

– Мы тщательно проверяем каждое расторжение и подписание. Одно из правил – контракт не будет зарегистрирован, если при этом превышается потолок зарплат. У нас сейчас лежат некоторые контракты, которые не зарегистрированы.

– А как же расторжения контрактов и то, что игроки не защищены?

– Мы следим и тщательно проверяем. Будем следить, на данный момент все переходы, в том числе [Владимира] Ткачева , легитимны. Он получил компенсацию, перешел в другую команду.

В этом межсезонье поменялось много тренеров со своим видением. Некоторых тренеров игрок не устраивает, поэтому происходят обмены. Это интересно, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .

Максим Сушинский: «Жаль, что в КХЛ нет профсоюза, это был рабочий инструмент. Ни у кого не было возможности расторгнуть 5-летний контракт с игроком, ничего ему не заплатив»