  • Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»
Гендиректор «Авангарда» об ультиматуме Буше по Ткачеву: «Это не ультиматум, а данность. Он сказал: игрок потребует определенную роль, опираясь на свой статус, я не смогу этого дать»

Гендиректор «Авангарда» опроверг, что Ги Буше ставил перед ним ультиматумы.

– Был ли от Буше именно ультиматум в духе «либо я, либо Ткачев»?

– Нет, в такой форме не было. Это не был ультиматум. Скорее, он сказал: «Если вы хотите получить от меня все, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, – здесь нужно что-то решать.

Мы не сможем работать, это будет мешать. Он (Ткачев – Спортс’‘) будет требовать определенную роль, опираясь на свой статус, контракт, опыт и уровень мастерства, а я не смогу ему эту роль дать. Это не ультиматум, а данность.

Если хотите, чтобы я работал на полную, – нужно искать выход. Если же готовы видеть от меня 50%, то можно было бы ничего не менять». В итоге мы пришли к такому решению, – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
