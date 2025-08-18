Камил Гаджиев о КХЛ: «Потолок зарплат формален для тех, кто готов его обойти. Зарплата Ткачева в «Металлурге» ниже, чем в «Авангарде», но есть бонусы – в НХЛ их признали бы фикцией»

Камил Гаджиев считает формальностью потолок зарплат в КХЛ.

«Считаю, что потолок зарплат все-таки формальный. Он формальный для тех, кто готов его обойти с точки зрения денег. Другое дело, что у многих клубов и 900 миллионов рублей нет. Они и не думают про это. И отсюда зарплаты снижаются – у многих клубов 500-600 или 600-700 миллионов.

Что касается команд, которые могут заплатить – этих грандов мы знаем. Что им 900 миллионов? Давай возьмем Владимира Ткачева . У него зарплата в «Металлурге » ниже, чем в «Авангарде». Но думаю, что у Володи есть бонус за топ-3 [бомбардиров]. Мы знаем, что с хорошими партнерами он всегда сидит в топ-3. Вот тебе и 100 миллионов. Или набрал 50 очков условно – уже на тебе. И что это, потолок?

Вот тебе снайпер, который штампует от 60 и больше очков – всегда с ним можно найти общий язык. Мы не в Америке. Это хорошо, что мы не в Америке. У них по-другому работает. У нас презумпция невиновности. Работодатели говорят: «А что, мы в бонусы заложили». Это уже не оспоришь.

Догадываюсь, что в НХЛ эти бонусы признали бы фикцией, заложили бы их в потолок и прибили бы. Там для клубов потолок важен, а у нас это так, формальность. Взяли весь состав, еще 900 млн кинули, на бонусы распилили и газуют.

Я не отношусь серьезно к потолку зарплат», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев .

Коньков о контракте Гусева на 45 млн рублей в год: «Клубы и игроки договариваются так, чтобы уложиться в потолок. В «Динамо» нашли, как это сделать»