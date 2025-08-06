Максим Федотов о «Сочи»: «Перемен много, заметно вырос уровень организации. Подбирается боевой коллектив. Крикунов – сильный тренер со своей системой, его опыт должен нам помочь»
– За лето в клубе произошли большие перемены. Успел их прочувствовать?
– Да, перемен действительно много. В клуб пришло новое руководство. Заметно вырос уровень организации, да и в целом команда подбирается ощутимо сильнее. Много новых, интересных ребят. Знакомимся, общаемся. В целом все очень хорошо. Атмосфера просто топ.
– «Леопардов» возглавил легендарный Владимир Васильевич Крикунов, для которого этот сезон станет 40-м (!!!) в качестве главного тренера. Ранее был знаком с ним?
– Я нет, но ребята постарше много рассказывали и исключительно хорошее. Сильный тренер со своей системой и видением игры.
Его колоссальный опыт должен помочь нам стать лучше, как команда. Будет очень интересно поработать вместе.
– Последние сезоны «Сочи» выбывал из борьбы за попадание в плей-офф задолго до окончания регулярки. Как прервать эту неприятную тенденцию?
– Тенденция и правда удручающая. Как я сказал ранее, у нас подбирается боевой коллектив. Если каждый будет выкладываться и отдаваться игре на 100% у нас обязательно все получиться, – сказал защитник сочинского клуба.