Максим Федотов о «Сочи»: «Перемен много, заметно вырос уровень организации. Подбирается боевой коллектив. Крикунов – сильный тренер со своей системой, его опыт должен нам помочь»

Максим Федотов позитивно оценивает перемены в «Сочи».

– За лето в клубе произошли большие перемены. Успел их прочувствовать?

– Да, перемен действительно много. В клуб пришло новое руководство. Заметно вырос уровень организации, да и в целом команда подбирается ощутимо сильнее. Много новых, интересных ребят. Знакомимся, общаемся. В целом все очень хорошо. Атмосфера просто топ.

– «Леопардов» возглавил легендарный Владимир Васильевич Крикунов, для которого этот сезон станет 40-м (!!!) в качестве главного тренера. Ранее был знаком с ним?

– Я нет, но ребята постарше много рассказывали и исключительно хорошее. Сильный тренер со своей системой и видением игры.

Его колоссальный опыт должен помочь нам стать лучше, как команда. Будет очень интересно поработать вместе.

– Последние сезоны «Сочи» выбывал из борьбы за попадание в плей-офф задолго до окончания регулярки. Как прервать эту неприятную тенденцию?

– Тенденция и правда удручающая. Как я сказал ранее, у нас подбирается боевой коллектив. Если каждый будет выкладываться и отдаваться игре на 100% у нас обязательно все получиться, – сказал защитник сочинского клуба.