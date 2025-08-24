Покотило об отказе «Сочи» от Шикина и Максима Федотова: «Есть финансовый момент. Обращаем внимание на соотношение цены и качества»

Вадим Покотило высказался об отказе «Сочи» от Дмитрия Шикина и Максима Федотова.

Ранее «Сочи» в одностороннем порядке расторг контракт с вратарем Шикиным, а защитника Федотова поместил в список отказов.

– Почему расстались с Дмитрием Шикиным и Максимом Федотовым?

– Есть финансовый момент. У ребят хорошие контракты, мы обращаем внимание на соотношение цены и качества, – сказал заместитель генерального директора «Сочи » по хоккейным операциям.