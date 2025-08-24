Покотило об отказе «Сочи» от Шикина и Максима Федотова: «Есть финансовый момент. Обращаем внимание на соотношение цены и качества»
Вадим Покотило высказался об отказе «Сочи» от Дмитрия Шикина и Максима Федотова.
Ранее «Сочи» в одностороннем порядке расторг контракт с вратарем Шикиным, а защитника Федотова поместил в список отказов.
– Почему расстались с Дмитрием Шикиным и Максимом Федотовым?
– Есть финансовый момент. У ребят хорошие контракты, мы обращаем внимание на соотношение цены и качества, – сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
