Бердин на вопрос о сильнейшем вратаре мира: «Их много. В НХЛ это русские голкиперы»

Михаил Бердин считает вратарей из России сильнейшими в мире.

– Есть ли в НХЛ вратари, у которых стараетесь чему-то учиться, подмечать разные игровые тонкости?

– Специально на этом не фокусируюсь, но какие-то моменты, конечно, подсматриваю.

– Кто сейчас самый сильный вратарь в мире?

– Их много. В НХЛ это русские голкиперы, – сказал голкипер «Ак Барса» Михаил Бердин.

Бердин об НХЛ: «Очень люблю Россию – жизнь на родине для меня важнее хоккея. Я вернулся после одностороннего контракта, в 3 раза потеряв в зарплате»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
