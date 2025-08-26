Бердин на вопрос о сильнейшем вратаре мира: «Их много. В НХЛ это русские голкиперы»

Михаил Бердин считает вратарей из России сильнейшими в мире.

– Есть ли в НХЛ вратари, у которых стараетесь чему-то учиться, подмечать разные игровые тонкости?

– Специально на этом не фокусируюсь, но какие-то моменты, конечно, подсматриваю.

– Кто сейчас самый сильный вратарь в мире?

– Их много. В НХЛ это русские голкиперы, – сказал голкипер «Ак Барса » Михаил Бердин .

