Михаил Бердин хочет выиграть с «Ак Барсом» Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ.

Голкипер перешел в казанский клуб в это межсезонье.

– Какие личные цели ставите себе на этот сезон?

– Личная цель – выиграть с командой Кубок Гагарина. Очень этого хочется. Каждый раз смотрю парады, как радуются другие хоккеисты, пытаюсь себя этим замотивировать.

– Получается, сейчас все мысли только о том, как добиться успеха с командой?

– Ты же не будешь личную статистику потом вспоминать, а Кубок останется в памяти на всю жизнь.

– За счет чего «Ак Барс» сможет побороться за трофей?

– Я считаю, что «Ак Барс» – такая команда, что других задач, кроме завоевания Кубка, перед ней не может стоять, и последние годы это лишний раз доказывают. Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели.

За счет чего получится их добиться? Прежде всего за счет коллектива.

– А если убрать психологию за скобки и говорить именно о хоккее, в чем сила вашей команды?

– «Ак Барс» каждый год меняется. Могу сказать, что сейчас у нас собралась быстрая, атакующая команда, которая играет в интересный хоккей, – сказал вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин .

