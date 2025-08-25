Вратарь «Ак Барса» Бердин: «Цель на сезон – выиграть Кубок Гагарина. У нас быстрая, атакующая команда, играет в интересный хоккей»
Голкипер перешел в казанский клуб в это межсезонье.
– Какие личные цели ставите себе на этот сезон?
– Личная цель – выиграть с командой Кубок Гагарина. Очень этого хочется. Каждый раз смотрю парады, как радуются другие хоккеисты, пытаюсь себя этим замотивировать.
– Получается, сейчас все мысли только о том, как добиться успеха с командой?
– Ты же не будешь личную статистику потом вспоминать, а Кубок останется в памяти на всю жизнь.
– За счет чего «Ак Барс» сможет побороться за трофей?
– Я считаю, что «Ак Барс» – такая команда, что других задач, кроме завоевания Кубка, перед ней не может стоять, и последние годы это лишний раз доказывают. Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели.
За счет чего получится их добиться? Прежде всего за счет коллектива.
– А если убрать психологию за скобки и говорить именно о хоккее, в чем сила вашей команды?
– «Ак Барс» каждый год меняется. Могу сказать, что сейчас у нас собралась быстрая, атакующая команда, которая играет в интересный хоккей, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.
Бердин об НХЛ: «Очень люблю Россию – жизнь на родине для меня важнее хоккея. Я вернулся после одностороннего контракта, в 3 раза потеряв в зарплате»