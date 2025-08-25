Бердин о снятии «Витязя» с КХЛ: «Это грустно – хочется, чтобы команд становилось больше, а не меньше. Надеюсь, они еще возобновят выступления»

Михаил Бердин прокомментировал снятие «Витязя» с сезона КХЛ.

Ранее подмосковный клуб был расформирован из-за финансовых проблем.

– В этом году в КХЛ просто сумасшедшее межсезонье, следили за событиями в лиге?

– Были решения, которые удивили, весь июнь вообще не следил за новостями, у меня и связи толком не было. А в июле, когда начал смотреть новости, в том числе и про Володю Ткачева, конечно, удивился.

– Как отнеслись к снятию «Витязя» с чемпионата КХЛ?

– Это грустно. Хочется, чтобы в лиге становилось больше команд, а не уменьшалось их количество.

Надеюсь, «Витязь» еще возобновит свое выступление, для меня это не чужой клуб, – сказал голкипер «Ак Барса » Михаил Бердин .

