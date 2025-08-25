  • Спортс
Ларионов после 2:3 от «Ак Барса»: «Понравилась динамика, движение, запал и креатив. У Зайцева травма нижней части тела, по первым сигналам – все довольно серьезно»

Игорь Ларионов подвел итоги предсезонного матча против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

– Что понравилось в матче против «Ак Барса»?

– Понравилась динамика, движение, запал и креатив. Многие вещи для первого матча были удивительно приятны для тренеров. Были скорости, борьба, хорошая взаимозаменяемость.

– В каком состоянии Николай Голдобин? Почему был в четвертом звене?

– Товарищеские матчи нужны, чтобы использовать разные сочетания. Новым игрокам нужно время на адаптацию. Рокко Грималди тоже начнет в четвертом звене.

– Когда появятся новички?

– Только что получил сообщение от Джозефа Бландиси, он смотрел игру. Приедет, как только получит визу. 31 августа у него свадьба, 3 сентября будет здесь.

Грималди здесь, тренируется очень хорошо. Не думаю, что поставим на матч с «Автомобилистом», но он рвется в бой.

– Зайцев не выходил на лед в третьем периоде. Почему?

– Травма нижней части тела. Пока не знаем, какой степени. По первым сигналам – все довольно серьезно. Но надеюсь, что травма несерьезная, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
