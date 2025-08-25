Директор ЦСКА: «Никитин дает результат, живет хоккеем каждый день. Рад, что снова удалось поработать с таким специалистом. Доверие к этому тренерскому штабу есть»
Спортивный директор ЦСКА заявил, что в клубе доверяют новому тренерскому штабу.
В межсезонье Игорь Никитин вернулся в ЦСКА, подписав контракт сроком на 5 лет. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».
– Какие задачи поставлены перед командой на сезон?
– ЦСКА ставит самые высокие задачи. Будем стараться, работать, чтобы достичь их.
– Какой кредит доверия к штабу Никитина?
– В первую очередь хочу сказать спасибо Игорю Никитину за то, что согласился. Рад, что снова удалось поработать с таким специалистом. В ЦСКА случайных людей не бывает. Игорь Валерьевич дает результат, он живет хоккеем каждый день.
– Не возникнет ли ситуации как с Воробьевым?
– Доверие к этому тренерскому штабу и Никитину есть, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
