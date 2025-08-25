Директор ЦСКА: «Никитин дает результат, живет хоккеем каждый день. Рад, что снова удалось поработать с таким специалистом. Доверие к этому тренерскому штабу есть»

Спортивный директор ЦСКА заявил, что в клубе доверяют новому тренерскому штабу.

В межсезонье Игорь Никитин вернулся в ЦСКА, подписав контракт сроком на 5 лет. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».

– Какие задачи поставлены перед командой на сезон?

– ЦСКА ставит самые высокие задачи. Будем стараться, работать, чтобы достичь их.

– Какой кредит доверия к штабу Никитина?

– В первую очередь хочу сказать спасибо Игорю Никитину за то, что согласился. Рад, что снова удалось поработать с таким специалистом. В ЦСКА случайных людей не бывает. Игорь Валерьевич дает результат, он живет хоккеем каждый день.

– Не возникнет ли ситуации как с Воробьевым?

– Доверие к этому тренерскому штабу и Никитину есть, – сказал спортивный директор ЦСКА Денис Денисов.