Никитин о ЦСКА: «Будет нелегкий путь, но в этом и есть мужская составляющая – не искать легких путей»

Игорь Никитин заявил, что ЦСКА ждет нелегкий путь.

Специалист возглавил армейский клуб в это межсезонье.

«Коваленко , Зернов и Бучельников не обладают высоким ростом? А Капризов что, высоким был (улыбается)?

Задача тренера заключается не только в том, чтобы подстраивать игроков под систему, но и чтобы систему подстраивать под хоккеистов. В этом и заключается тренерское искусство. Успел среагировать – получилось. Не успел – не получилось.

Все новички, которые пришли в это межсезонье в ЦСКА , достойны выступать за этот клуб. Большие игроки всегда хотят побеждать. А рост и вес... У нас много высоких игроков. Мы рассматриваем каждого из них как часть команды ЦСКА.

Задача тренерского штаба – реализовать потенциал каждого на пользу команде. У нас будет нелегкий путь, но в этом и есть мужская составляющая – не искать легких путей», – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин .

