Коваленко о переходе в ЦСКА: «Вернулся на родину с великолепными ощущениями. Когда узнал, что тренером будет Никитин и он подписал контракт на 5 лет, это дало уверенность в будущем»

Николай Коваленко высказался о своем переходе в ЦСКА.

В сезоне-2024/25 нападающий играл в НХЛ.

– Какие эмоции от перехода в ЦСКА?

– Я думаю, это было самое быстрое решение в моей жизни. Немного пообщался с женой и вернулся на родину с великолепными ощущениями.

Когда узнал, что главным тренером будет Игорь Валерьевич Никитин и он подписал контракт на пять лет, это дало уверенность в будущем, что мы можем построить очень хорошую команду за два-три года.

– Кого из нынешнего состава ты знал раньше?

– Саморукова , мы с ним играли вместе по детям и в ЦСКА, и в сборной по году. Бучельникова немного знаю. А так, хоккейный мир маленький, со всеми виделись, пересекались, общались. Очень приятная команда.

– С кем из партнеров уже возникла «химия» на льду?

– Я всегда говорил, что мне «химия» с игроками чуть проще дается, я всегда пытаюсь налаживать контакты, связь.

Мы с Зерновым и Бучельниковым катаемся уже второй цикл, хорошо друг друга понимаем. Но это не значит, что я не буду чувствовать связь с другими игроками. Все равно в сезоне будут изменения, мы не будем играть весь сезон одним звеном.

– Под каким номером будешь играть в ЦСКА?

– 51-й, конечно. Это наша семейная история. Пошло от папы, всегда стараюсь брать этот номер в любой команде.

– Под каким прозвищем тебя знают в команде?

– Русский Танк пока сильно сказано, оставим это прозвище Андрею Николаевичу (отец игрока – Спортс”), а меня ребята могут называть Т-34, – сказал нападающий ЦСКА Николай Коваленко.