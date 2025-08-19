Зернов об обмене в ЦСКА: «Очень обрадовался, новый вызов для меня. Надеемся, что в этом сезоне выиграем Кубок Гагарина»

Денис Зернов рассказал об ожиданиях от выступлений за ЦСКА.

В межсезонье московский клуб выменял 29-летнего форварда у «Металлурга», отдав нападающего Руслана Исхакова.

О первых впечатлениях после обмена

«Очень обрадовался. Новый вызов для меня. Воспринял с положительными эмоциями».

О том, приятно ли играть за клуб, ставящий максимальные задачи

«Конечно. Очень приятно. Ставим перед собой максимальные цели. Надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина».

Об ожиданиях от сезона

«Ожидание одно – борьба за Кубок Гагарина », – сказал Зернов .