Зернов об обмене в ЦСКА: «Очень обрадовался, новый вызов для меня. Надеемся, что в этом сезоне выиграем Кубок Гагарина»
Денис Зернов рассказал об ожиданиях от выступлений за ЦСКА.
В межсезонье московский клуб выменял 29-летнего форварда у «Металлурга», отдав нападающего Руслана Исхакова.
О первых впечатлениях после обмена
«Очень обрадовался. Новый вызов для меня. Воспринял с положительными эмоциями».
О том, приятно ли играть за клуб, ставящий максимальные задачи
«Конечно. Очень приятно. Ставим перед собой максимальные цели. Надеемся, что в этом году выиграем Кубок Гагарина».
Об ожиданиях от сезона
«Ожидание одно – борьба за Кубок Гагарина», – сказал Зернов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
