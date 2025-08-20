  • Спортс
  • Дементьев о СКА: «Ларионов – прогрессивный тренер. Если зерна попадут в благодатную почву, мы увидим самобытную и продуктивную команду»
3

Дементьев о СКА: «Ларионов – прогрессивный тренер. Если зерна попадут в благодатную почву, мы увидим самобытную и продуктивную команду»

Алексей Дементьев оценил шансы СКА на Кубок Гагарина в следующем сезоне.

В межсезонье у клуба из Санкт-Петербурга поменялось руководство и главный тренер. Сейчас команду возглавляет Игорь Ларионов.

– СКА будет претендентом на Кубок Гагарина в этом сезоне?

– На протяжении последних лет перед СКА ставятся только максимальные задачи, предыдущими руководителями была проделана сумасшедшая работа по раскрутке бренда, работе со зрителями.

Уже сделано много, поэтому не думаю, что задачи команды изменятся. Нужен максимальный результат и победа.

– Вы считаете реальным завоевание Кубка уже в следующем сезоне?

– Конечно, реально. У команды есть на это шансы. Ларионов – прогрессивный тренер. И если зерна попадут в благодатную почву, уверен, что мы увидим самобытный, быстрый и продуктивный СКА, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Бландиси по-русски сказал «привет» болельщикам СКА. Новичок клуба записал видео: «Очень рад стать частью команды. Скорее бы приехать в Петербург и начать продуктивную работу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
