Артюхин о трансферах СКА: «Клуб действует скудно, громких имен нет. Не уверен, что будет сумасшедший результат и мы увидим команду в финале»

Евгений Артюхин высказался о трансферной политике СКА.

Ранее главным тренером клуба стал Игорь Ларионов , который сменил на этом посту Романа Ротенберга.

– СКА подписал контракты с бывшими игроками «Торпедо» Филлипсом и Ларионовым-младшим, как отреагировали на эти трансферы? Что ждете от команды в следующем сезоне?

– Будет интересно посмотреть, какой хоккей будет показывать СКА – будет ли это стиль прошлогоднего «Торпедо», или что‑то поменяется.

А что касается игроков, то любой тренер, приходя в новую команду, тащит с собой своих ребят, которых он проверил временем и доверяет, здесь нет ничего такого.

Что касается трансферной политики, в этом году СКА очень скудно действует, громких имен нету. Я не уверен, что будет сумасшедший результат и мы увидим в финале эту команду, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.