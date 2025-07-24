Артюхин о трансферах СКА: «Клуб действует скудно, громких имен нет. Не уверен, что будет сумасшедший результат и мы увидим команду в финале»
Ранее главным тренером клуба стал Игорь Ларионов, который сменил на этом посту Романа Ротенберга.
– СКА подписал контракты с бывшими игроками «Торпедо» Филлипсом и Ларионовым-младшим, как отреагировали на эти трансферы? Что ждете от команды в следующем сезоне?
– Будет интересно посмотреть, какой хоккей будет показывать СКА – будет ли это стиль прошлогоднего «Торпедо», или что‑то поменяется.
А что касается игроков, то любой тренер, приходя в новую команду, тащит с собой своих ребят, которых он проверил временем и доверяет, здесь нет ничего такого.
Что касается трансферной политики, в этом году СКА очень скудно действует, громких имен нету. Я не уверен, что будет сумасшедший результат и мы увидим в финале эту команду, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.