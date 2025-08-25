Тайсон Бэрри завершил карьеру в 34 года. Защитник провел 869 матчей в НХЛ и набрал 529 очков

Тайсон Бэрри завершил карьеру в 34 года.

За 14 сезонов в НХЛ канадский защитник поиграл за «Колорадо », «Торонто », «Эдмонтон », «Нэшвилл » и «Калгари».

На его счету 869 матчей в лиге с учетом плей-офф и 529 (112+417) очков. В прошлой регулярке он провел 13 матчей за «Флэймс ».

Бэрри становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2015 году.