Тайсон Бэрри завершил карьеру в 34 года. Защитник провел 869 матчей в НХЛ и набрал 529 очков
За 14 сезонов в НХЛ канадский защитник поиграл за «Колорадо», «Торонто», «Эдмонтон», «Нэшвилл» и «Калгари».
На его счету 869 матчей в лиге с учетом плей-офф и 529 (112+417) очков. В прошлой регулярке он провел 13 матчей за «Флэймс».
Бэрри становился чемпионом мира в составе сборной Канады в 2015 году.
