Марун об Овечкине: «С возрастом он находит больше способов забивать – идет на пятак, в грязные зоны. Не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере»

Пэт Марун оценил изменения в игре Александра Овечкина.

В прошлом сезоне 39-летний форвард «Вашингтона» стал третьим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (44 шайбы за 65 игр) и вторым по среднему числу голов за матч (0,68).

«Овечкин – элитный снайпер, забивает с любой позиции. С возрастом он находит больше способов забрасывать: он идет на пятак, в грязные зоны – не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере.

Он крупный и тяжелый парень, но он играет в форчеке, хитует соперников и делает все, чтобы помочь партнерам по звену», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун.

Марун об Овечкине: «Когда он забил 893-й гол, я был на льду – на всю жизнь запомню этот момент. Сказал себе: «Не окажись на поле, когда он сравняется с Гретцки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
