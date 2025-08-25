Марун об Овечкине: «С возрастом он находит больше способов забивать – идет на пятак, в грязные зоны. Не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере»

Пэт Марун оценил изменения в игре Александра Овечкина.

В прошлом сезоне 39-летний форвард «Вашингтона» стал третьим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (44 шайбы за 65 игр) и вторым по среднему числу голов за матч (0,68).

«Овечкин – элитный снайпер, забивает с любой позиции. С возрастом он находит больше способов забрасывать: он идет на пятак, в грязные зоны – не думаю, что мы отдаем ему должное в полной мере.

Он крупный и тяжелый парень, но он играет в форчеке, хитует соперников и делает все, чтобы помочь партнерам по звену», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун .

